Zoekt NTR met treitervlogger grens op?

In de podcast gaat het ook over de ‘tweede kans’ die treitervlogger Ismael Ilgun krijgt. Is het een briljante zet van de NTR om hem een groot platform te bieden of zoeken ze de grenzen op door hem op primetime een programma te geven? Filmjournalist Marco Weijers verklaart de liefde aan de grote filmlegende Sophia Loren die op haar 86ste nog altijd actief is en vertelt waarom zij wat hem betreft een Oscar mag krijgen voor de film The life ahead die vandaag in première gaat op Netflix.

