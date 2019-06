Immigratiedienst VS zet stalker Kendall Jenner land uit

„Het verwijderen van potentieel gevaarlijke buitenlanders, die onrechtmatig in ons land verkeren, is de hoogste prioriteit voor de immigratiedienst. Met name personen die de veiligheid van Amerikanen in gevaar brengen. Deze actie beschermt de familie Kardashian-Jenner en eventuele toekomstige slachtoffers van de heer John Ford”, aldus Corey A. Price, de directeur van de betreffende immigratiedienst.

Ford werd in Houston op het vliegtuig naar Ontario in Canada gezet.

De ’KarJenners’ zijn opgelucht en dankbaar voor de hen geboden hulp. „We waarderen het harde werk van de politie van Los Angeles zeer, evenals het werk van de immigratiedienst. Dankzij hun inspanningen is deze man aangehouden. Zijn daden zijn niet alleen van grote invloed geweest op Kendall, maar op de hele familie. Wij vreesden allen voor onze veiligheid. Nu de dader is opgepakt en uitgezet, keert de rust langzaam terug in onze levens.”