Seksueel ontwaken in ’Falcon Lake’

In de bossen van Quebec viert de dertienjarige Bastien met zijn ouders zomervakantie. Hij deelt een kamer met de drie jaar oudere Chloé, de dochter uit een gezin dat ook mee is. Aanvankelijk heeft deze vroegrijpe rebel alleen oog voor de grotere en stoerdere jongens die in de buurt feestvieren. Maar gaandeweg wordt de band tussen Bastien en Chloé inniger en... lichamelijker.

Op het eerste gezicht lijkt Falcon lake op een zoveelste verhaal over opgroeien, seksualiteit en identiteit. Maar het spel van de twee jonge acteurs in de hoofdrollen trekt dit ontluikingsdrama naar een bovengemiddeld niveau. Joseph Engel maakt indruk als Bastien, een bleue puber met watervrees die betoverd raakt door zijn slapie. Ook Sara Montpetit is geweldig als wulpse Chloé die geobsedeerd lijkt door de dood.

Bijzonder is tevens het gebruik van de couleur locale van Quebec. Le Bon – fan van griezelfilms als Friday the 13th en I know what you did last summer – zoomt dikwijls in op het donkere woud, verraderlijk kalme meertjes en knallende onweersstormen. Deze sfeerrijke beelden passen prima in dit aandoenlijke, maar af en toe huiveringwekkende verhaal over groot worden. Want dat kan soms inderdaad doodeng zijn.

✭✭✭1/2 (3.5 ster van 5)