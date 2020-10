I Can See Clearly Now-zanger Johnny Nash overleden

De Texaan maakte in 1957 zijn debuut met de single A Teenager Sings The Blues. Het jaar erop bracht hij A Very Special Love, een cover van Doris Day, uit. Maar zijn grootste hit scoorde Nash in 1972, toen het nummer I Can See Clearly Now van zijn gelijknamige album op nummer 1 terechtkwam in de VS en een flink aantal andere landen. Het liedje is daarna nog door verschillende andere artiesten uitgebracht, onder wie Lee Towers.

Nash werkte ook aan de muziek van een flink aantal films en televisieseries. Hij maakte daarbij enkele uitstapjes naar de acteerwereld: de muzikant was te zien in onder meer de films Take A Giant Step (1959) en Key Witness (1960).