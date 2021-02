Fred van Leer: ’Seksfilmpje doet me niets meer’

Fred van Leer heeft het filmpje inmiddels ’zeker twintig keer’ bekeken in de hoop dat het hem uiteindelijk minder zou raken. „Drie of vier weken na het gebeuren, ben ik bewust gaan zoeken”, vertelt Fred in een openhartig gesprek met Chantal Janzen voor &C.

In eerste instantie kon de stylist het filmpje nergens vinden, maar dat veranderde toen hij bedacht dat iemand het wellicht op een pornosite zou hebben geplaatst. Daar trof hij het clipje inderdaad aan. „De eerste keer dat ik het filmpje keek, draaide mijn maag om. Ik werd er heel erg misselijk van. Het was zo vernederend en rakelde alle emotie op.”

Toch bleef hij kijken. „Ik heb het zeker twintig keer bekeken. Ik wilde dat er eelt op kwam zodat, mocht ik het nog eens per ongeluk te zien krijgen, het me niets meer zou doen. Dat is gelukt: het doet me nu niets meer.”

In gesprek met Privé vertelde Van Leer in november dat ’wat mensen hebben gezien iets is wat niet onder vrijwillige omstandigheden gebeurde’. „Het is in die zin ook geen seksfilmpje. (...) Ik wil het graag achter me laten. Vooruit kijken. Het zal altijd een open wond, een litteken blijven. Maar daar heb ik er meer van en daar kan ik mee dealen. Daar ben ik sterk genoeg voor.”

Ondanks alle ellende liet hij destijds ook weten weer uit te kijken naar ’de leuke dingen die ook weer gaan komen’. „Ik heb een fijn team en vond het mooi dat iemand me vroeg: ’Ga je voor je gelijk of voor je geluk?’ Die keuze is niet moeilijk. Ik ga er op een dag weer volop tegenaan: voor mijn geluk!” Inmiddels lijkt de stylist weer op dat punt te zijn aangekomen.