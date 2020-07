Meghan wijst met vinger naar Beatrice en Eugenie

De voormalige actrice, die tot haar relatie met Harry haar eigen succesvolle commerciële lifestylewebsite The Tig runde, sloeg op die claim hard terug. Ze noemde als voorbeelden de namen van prinsessen Eugenie en Beatrice, die immers allebei ’betaald werk verrichten’, evenals prins Michael van Kent. Beatrice werkt in de financiële wereld en Eugenie is directeur bij een Londense kunstgalerie. Volgens haar klopte het dus niet dat zij als royal geen betaald werk zou mogen doen.

De claim, die via de rechtbankdocumenten naar buiten is gekomen, kwam in de tijd dat Harry en Meghan hun wensen uitspraken om financieel onafhankelijk te worden. In deze rechtszaak, die eigenlijk gaat tussen haar en The Sun, met als inzet haar recht op privacy, komt ook naar voren hoe verdeeld het koppel en de koninklijke familie waren als het ging over de invulling van hun rollen.

Ook stelt Meghan in de papieren dat zij ’niet beschermd werd door het instituut’ van de koninklijke familie toen ze zwanger was en niet in staat was om zichzelf te verdedigen tegen wat zij noemt de ’indringing van de pers’.