Camila Cabello en Shawn Mendes vieren 2-jarig jubileum

De tortelduifjes kregen een maand nadat hun tweede samenwerking, het voor een Grammy Award genomineerde nummer Señorita, iets met elkaar. In eerste instantie werd er gedacht dat het om een pr-stunt ging, om hun single te promoten maar niets bleek minder waar. Shawn en Camila werden razend verliefd en adopteerden in november zelfs een puppy, die ze Tarzan noemden.

„Ik weet niet waarom, maar ik weet gewoon dat zij mijn ’persoon’ is. De persoon die mijn beste vriend is en onvoorwaardelijk liefde geeft. Ze is simpelweg fantastisch en het leven met haar is een groot feest”, liet Shawn zich eerder al eens ontvallen tijdens een interview.