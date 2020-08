Zeldzame demo Ed Sheeran geveild: ’Ik wil niet dat iemand anders er een heeft’

Sheeran nam het album op toen hij dertien was, in 2004. Hij brandde zelf de demo-cd’s, waar veertien nummers op stonden. „Er zijn zo’n twintig exemplaren van de cd, waarvan ik er negentien heb. Ik wil niet dat iemand anders er eentje in z’n bezit krijgt”, zei de zanger.

Dat plan loopt nu in de soep, want wie een flinke portemonnee trekt, kan er toch eentje in handen krijgen. Het bewuste exemplaar gaf hij ooit aan een vriend, die de cd jaren later in een lade terugvond. Het is niet bekend wat er met de opbrengst van de veiling gaat gebeuren.