Gefrustreerde Amber Heard ontslaat PR-team: ’Ze houdt niet van slechte krantenkoppen’

Sinds de rechtszaak van start is gegaan, ligt met name Heard onder vuur. De tot nu toe getoonde bewijzen en verklaringen van Johnny Depp zorgen ervoor dat Heard nog maar op weinig steun kan rekenen en volgers van het proces juist woedend zijn om al wat Heard gedaan zou hebben. En dus besloot de actrice voorgoed afscheid te nemen van haar PR-team en deze in te ruilen voor mensen die haar wél zouden kunnen helpen. Een bron laat aan The New York Post weten dat de actrice ’gefrustreerd is dat haar verhaal niet op de juiste manier verteld wordt’. Een ander vult aan dat ’ze niet van slechte krantenkoppen houdt’.

Professionele hulp

Haar nieuwe team heeft al ervaring met rechtszaken tegen Johnny Depp. In 2017 waren zij mede verantwoordelijk voor een mislukte zaak die Depp tegen zijn voormalige management had aangespannen. Hij stelde destijds voor 23 miljoen te zijn opgelicht en was van mening dat ze hem hadden moeten waarschuwen voor de penibele financiële situatie waarin hij zich bleek te bevinden. Het PR-bedrijf Shane Communications wist toen echter hard te maken dat de Pirates of the Caribbean-ster een koopverslaving had en professionele hulp nodig had voor zijn ’dwangmatige uitgaven’ van 2 miljoen dollar per maand.

Maar: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Volgens communicatie-experts zal het PR-team in deze nieuwe zaak bergen moeten verzetten om Ambers naam in goede eer te herstellen. „Het is onmogelijk de publieke opinie in slechts drie weken te veranderen”, legt een crisismanager uit aan de krant. „Het is absurd om middenin het proces van team te wisselen, omdat je niet tegen de krantenkoppen kunt”, reageert een andere campagnestrateeg. Volgens haar is het door Heard ontslagen team bovendien een van de beste PR-teams die je maar kunt hebben. „Maar ook zij kunnen de geschiedenis niet herschrijven.”

Huiselijk geweld

Depp heeft Heard, met wie hij tot en met 2016 getrouwd was, aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post over huiselijk geweld. Hoewel ze haar ex niet bij naam noemt, is het volgens Depp duidelijk dat ze het over hem heeft. De acteur ontkent Heard ooit te hebben mishandeld en stelt door het artikel niet alleen reputatieschade te hebben opgelopen, maar ook miljoenen te hebben misgelopen door verloren filmklussen.

Omdat de rechtszaak live te volgen is en er dus ontelbaar veel uren aan beeldmateriaal voor iedereen online beschikbaar is, wordt de smaadzaak veelvuldig besproken in verhitte discussies waarin Heard aan het kortste eind lijkt te trekken. Wellicht dat het PR-team van Amber Heard erin slaagt haar naam weer uit het slijk te trekken, invloed in de rechtszaal hebben zij in elk geval niet.