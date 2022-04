’Geïrriteerde Iggy Azalea was zelf te laat voor vlucht’

Bronnen bij de luchthaven hebben de entertainmentsite laten weten dat Azalea en haar zoontje om 17.30 bij de luchthaven aankwamen voor de vlucht van 18.00 uur. Omdat de gate om 17.45 uur zou sluiten, had de artieste daarom slechts vijftien minuten om haar bagage in te laten checken, door de beveiliging te gaan en bij de gate te komen. Vanwege een vertraging bij de beveiliging zou ze dat niet gehaald hebben. Toen ze bij de gate aankwam, was de deur van het toestel daarom al dicht.

In een reeks berichten op twitter uitte Azalea vorige week haar frustratie over de gang van zaken. Behalve dat ze beweerde dat de stoelen al verkocht waren voor de gate sloot, schreef ze ook dat haar bagage al wel al in het vliegtuig zat, en dat niemand van American Airlines de moeite wilde doen om de spullen uit het vliegtuig te halen. TMZ heeft zich laten vertellen dat die spullen naar Azalea's huis zijn gestuurd. American Airlines zelf wilde volgens TMZ niet reageren op de kwestie.