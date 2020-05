Pamela Anderson heeft iconische rode Baywatch-badpak nog steeds

In een interview met Fox News verklapt Pam dat ze het badpak zelfs nog wel eens aantrekt. „Ik heb er hier nog eentje liggen in de bovenste la en die past nog”, zegt de 52-jarige actrice. „Ik heb het af en toe wel eens aangetrokken om leuk te doen voor vrienden”, aldus Pam, die vertelt dat ze tijdens de quarantaine vaak in haar pyjama aan het werk is.

Pamela was van 1992 tot 1997 vijf seizoenen te zien in de iconische serie over de strandwachten van Malibu.