Boer Wilfred en Doreen getrouwd!

Toen na de eerste uitzending van Boer Zoekt Brouw bleek dat boer Wilfred nog niet zoveel brieven had ontvangen, besloot Doreen de stoute schoenen aan te trekken en in de pen te klimmen.

Op de website van het KRO-NCRV-programma staat te lezen dat de twee ’snode plannen smeedden, voorafgaand aan de bruiloft’. Het stel liet namelijk 120 gasten in de waan met het idee dat ze voor een ’hokfeest’ waren gekomen, een feest om hun samenwonen te vieren.

Ⓒ Privéfoto

In shock

Maar toen alle genodigden zich op het erf van de melkvee- en houtsnipperboer hadden verzameld, werden ze met een videoboodschap van presentatrice Yvon Jaspers toegesproken, die hen liet weten dat ze niet op een hokfeest waren, maar op de bruiloft van Wilfred en Doreen!

„Dat moment vond ik echt supervet!”, vertelt Wilfred. „Iedereen was in shock en je zag dat ze even moesten schakelen. Want wanneer sta je nu in spijkerbroek op een bruiloft?!” Geheel in stijl, zittend op hooibalen, gaven Doreen en Wilfred elkaar het jawoord. „Ik in een nette blouse en Doreen in een mooie blauwe jurk. Ik vond dat prachtig.”