Politie Den Haag boos op Twan Huys om kwestie ’Marokkanenverdelgers’

Na de constatering dat Huys de term in Buitenhof gebruikte, stuurt de politie van Den Haag er nog een tweet achteraan waarin het schrijft dat de redactie van het tv-programma hen erop wijst ’dat zij iemand anders citeerden’.

Het korps wil benadrukken niets met de kwestie te maken te hebben. „Wij vinden het vooral van belang aan te geven dat er geen aanwijzing is gevonden dat deze walgelijke term is gebruikt.”

Vorig jaar meldde NRC Handelsblad dat het een brief in handen had waarin een aantal leden van de Haagse politie zichzelf Marokkanenverdelgers noemden. Er werd een onderzoek naar de agenten ingesteld. De krant moest later rectificeren dat de term bij de politie gebruikt werd.