Ivo Niehe verdedigt borstenvraag aan Britney Spears

De 74-jarige televisiemaker stelt dat hij met de vraag, die hij 22 jaar geleden stelde, Spears de kans wilde geven een eerlijke reactie te geven op alle berichten op een mogelijke borstvergroting. „Britney maakte er dankbaar en uitgebreid gebruik van. Maar ja dat kwam de documentairemakers natuurlijk niet uit, dus werd alleen die ene vraag gebruikt, nota bene met grote ironie gesteld omdat we het er juist niet over wilden hebben”, vertelt hij aan het AD. „Maar die stijlvorm van ironie is in de VS blijkbaar minder bekend.”

Het televisie-icoon, die momenteel een reeks jubileumuitzendingen maakt ter gelegenheid van de 40e verjaardag van zijn TV Show, stelt dat de sfeer tijdens het gesprek goed was. „Het management was meer dan tevreden. Het was ook een zeer sympathiek gesprek, ik heb het voor de zekerheid nog integraal teruggekeken.”