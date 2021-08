Parade van sterren bij 60e verjaardag Barack Obama

Onder anderen John Legend en Chrissy Teigen, Dwayne Wade en Gabrielle Union, Steven Spielberg, Bradley Cooper, Don Cheadle, Ellen DeGeneres en Bradley Cooper waren van de partij. Rapper Trap Beckham trad op, waarvan zijn manager TJ Chapman beelden deelde op Instagram. Hierop was de 44e president van de Verenigde Staten dansend en feestend te zien. „Dit is de party aller parties! Zo heb je Obama nog nooit gezien, deze man staat AAN!”, aldus TJ. Ook deze video werd verwijderd van het sociale medium.

Het feest was geheel in Hawaii-stijl, de plek waar Obama werd geboren en, na een aantal jaren in Indonesië gewoond te hebben, ook zijn tienerjaren doorbracht. Gasten kregen kettingen gemaakt van bloemen en droegen Hawaiiaanse shirts. Ook kregen ze mondkapjes, baseballpetjes en servetten met daarop het logo ’44x60’, oftewel de 44e president wordt 60 jaar.

In totaal waren er zo’n 200 gasten aanwezig, een stuk minder dan vooraf gepland was. Eerder deze week liet de oud-president weten ’het een stuk kleiner aan te pakken in verband met het coronavirus’. Alle gasten werden voor- en achteraf getest op covid-19 en overal stonden flesjes met handreiniger.

„Hij heeft een fantastische avond gehad, hij liep de hele tijd rond met een grote glimlach op zijn gezicht”, aldus een bron.