Stranger Things-ster Noah Schnapp gehackt

Schnapp, die Will Byers speelt in de populaire Netflix-show, had gelukkig al snel door dat er iets niet helemaal in de haak was en liet via Instagram aan zijn volgers weten dat hij het slachtoffer is geworden van hackers. „Iemand heeft mijn Twitter gehackt, ik ben niet degene die die dingen plaats. Ik probeer het account terug te krijgen en laat het weten als dat is gelukt.” Inmiddels is het grootste deel van de berichten verwijderd.

De acteur heeft meer dan 872.000 volgers op Twitter.

Noah is samen met Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin en Gaten Matarazzo weer in 2021 te zien in het vierde seizoen van Stranger Things.