Bands worden beoordeeld in nieuw tv-programma Angela Groothuizen: ’Eerste lockdown genoten, nu voelt het als moeras’

Angela Groothuizen met Cesar Zuiderwijk (l., Golden Earring) en Spike (Di-rect). „Die jongens zijn steengoed in hun commentaar.” Ⓒ William Rutten

Angela Groothuizen is terug als jurygezicht in een nieuw programma. Met aan haar zijde Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en Spike (Di-rect) beoordeelt ze tributebands. Even twijfelde de artieste of ze het wel zou doen omdat ze midden in een tournee zat. „Dat was eigenlijk al zwaar genoeg. Maar ik ben blij dat ik ja heb gezegd.”