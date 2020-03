De leukste tv-momenten van Patty Brard

Patty Brard is van alle markten thuis: van schoonspringen tot ijsdansen.

De nieuwe Uri Geller

Bij het programma De nieuwe Uri Geller was Patty in 2009 het wekelijkse slachtoffer van mentalist Hayashi. De act met de beroemde komkommers zal de tv-diva vast nog niet vergeten zijn.

Sterren springen

In 2012 deed Patty mee aan het programma Sterren springen. Talloze bekende Nederlanders gooiden alles in de strijd om dé perfecte sprong van een metershoge duikplank te maken. Patty ging voor een salto, maar die verliep niet helemaal zoals gepland.

Bananasplit

In 2009 werd Patty Brard te grazen genomen door Frans Bauer in het programma Bananasplit. De SBS 6-presentatrice ging compleet uit haar dak toen zij voor haar huis in Amsterdam baggerapparatuur en kraanwagens aantrof.

Sterren dansen op het ijs

Misschien wel hét tv-moment waar Patty de meeste indruk mee heeft gemaakt: haar spagaat tijdens haar kuhr in het televisieprogramma Sterren dansen op het ijs.

De tv-diva heeft vorig jaar een vierjarig contract getekend bij Talpa. Daarmee kunnen we de komende jaren vast en zeker op nog veel meer hilarische televisiemomenten van Patty Brard rekenen.