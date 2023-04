Janine Abbring gaat Barack Obama interviewen

Obama praat tijdens de bijeenkomst onder meer over zijn ambtsperiode en het werk van zijn Obama Foundation. De 61-jarige politicus is die week in Europa voor drie van zulke sessies. De andere gesprekken vinden in Zürich en Berlijn plaats.

Abbring was zes seizoenen lang presentator van het VPRO-interviewprogramma Zomergasten. Voor haar gesprek met burgemeester Eberhard van der Laan ontving zij de Sonja Barend Award. Ook is zij eindredacteur van het satirische programma De avondshow met Arjen Lubach.

De journalist en programmamaker laat weten „een mengeling van trots en enorme zenuwen te voelen dat het team van Obama voor mij gekozen heeft als presentator. Het enige nadeel is is dat Barack Obama altijd mijn vaste antwoord was op de vraag ’wie zou je nog wel eens willen interviewen’. Daar zal ik nu iets nieuws op moeten verzinnen. Thanks, Barack!”