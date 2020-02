Mark Walberg viel kilo per dag af voor filmrol

„Ik verloor letterlijk tien pond in vijf dagen door te vasten en te reinigen. Dat deed ik gewoon door het drinken van bottenbouillon en na drie dagen gestoomde groenten en een beetje proteïne ’s nachts en dat was het.”

In Spenser Confidential, vanaf 6 maart wereldwijd op Netflix te zien, speelt Walhberg een voormalig agent die vooral bekend staat om het veroorzaken van problemen in plaats van ze op te lossen. Als hij wordt vrijgelaten uit de gevangenis en op het punt staat Boston te verlaten, vraagt zijn voormalige bokscoach en mentor Henry (gespeeld door Alan Arkin) hem te helpen met het trainen van de veelbelovende amateurvechter Hawk (Winston Duke). Wanneer twee van Spensers ex-collega’s worden vermoord, rekruteert hij Hawk en zijn ex-vriendin Cissy (Iliza Shlesinger) om hem te helpen bij zijn onderzoek naar de daders.

Getraind

De regie is in handen van Peter Berg. Wahlberg: „Dit is onze vijfde film samen, maar bij de vorige vier was ik totaal uit vorm en kon ik eten en drinken wat ik wilde. Dat paste ook bij de rollen.” Maar voor zijn rol als Spenser moest Wahlberg topfit op de set verschijnen. „Ik zei oké, geen probleem. Ik heb vijf maanden als een gek getraind.”

De opnames waren deels in Wahlbergs eigen straat waar hij opgroeide. „We zaten gewoon op het bordes van mijn ouderlijk huis te wachten om aan de overkant van de straat te gaan draaien. Het was vrij surrealistisch, gezien de manier waarop mijn jeugd is verlopen en alle problemen die ik heb gehad. De cirkel werd hier rond en dat was eigenlijk geweldig.”