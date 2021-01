Lewis Capaldi belooft teleurstellend nieuw album

„Ik zie jullie later dit jaar met nieuwe muziek en ik stel me zo voor dat het wereldwijd wordt afgekraakt en gigantisch gaat floppen. Dit is het begin van het einde van mijn ’15 minutes of fame’, die ik eerlijk gezegd ook nooit verdiende”, aldus Lewis.

De zanger houdt zich de komende maanden naar eigen zeggen stil op sociale media. In die tijd rondt hij zijn tweede plaat af.

Lewis bracht in mei 2019 zijn debuutalbum Divinely Uninspired to a Hellish Extent uit en brak daarmee wereldwijd door. De nummers Someone You Loved, Hold Me While You Wait en Before You Go werden grote hits.