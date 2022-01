Premium Het beste van De Telegraaf

Terug in euthanasiedrama ’Tout s’est bien passé’ Bond-girl Sophie Marceau (55): ’Gisteren was ik nog 13!’

Kopieer naar clipboard

Sophie Marceau (midden) in ’La boum’, de tienerfilm waarin zij haar debuut maakte. Ⓒ Gaumont International

Ze brak internationaal door met een koninklijke rol in Braveheart (1995) en toonde zich van haar meest verraderlijke kant in de Bond-film The world is not enough (1999). Als actrice én als regisseur bleef Sophie Marceau (55) geregeld aan de weg timmeren, maar de afgelopen drie jaar werd het opvallend stil rond de Française. Tot ze het script van Tout s’est bien passé gestuurd kreeg. „Het was alsof ik plotseling weer ’aan’ ging”, vertelt zij in Cannes. Marco Weijers Geen keus