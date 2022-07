Premium Het beste van De Telegraaf

Klassieker Malle Babbe is nu van hem: Hitschrijver John Ewbank gooit het over een andere boeg

Door Ben Holthuis

Voor Marco Borsato schreef Ewbank nummer 1-hits als Binnen, Dochters en Rood. Maar nu de zanger onder vuur ligt, staat de samenwerking op een laag pitje. Ⓒ ANP/HH

Het is helemaal hip en happening: de handel in muziekrechten, die door Michael Jackson lijkt te zijn bedacht en die nu ook in Nederland miljoenen laat verschuiven. Voormalig platenbaas Willem van Kooten verkocht zijn gehele catalogus aan het investeringsfonds van John Ewbank, die naar andere inkomstenbronnen zoekt nu zijn werk voor Marco Borsato op een laag pitje staat. De hitschrijver wist bovendien de klassieker Malle Babbe in te lijven.