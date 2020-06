DC maakt virtuele versie van stripbeurs Comic Con

De fysieke editie van Comic Con gaat dit jaar vanwege de uitbraak van het coronavirus voor het eerst in de geschiedenis niet door. Doorgaans worden er op de beurs nieuwe stripfilms en -series gepresenteerd door cast en bedenkers. DC zou daar dit jaar The Flash en Wonder Woman 1984 presenteren, maar zal dat nu dus waarschijnlijk gaan doen op het eigen event in plaats van op de virtuele editie van Comic Con.

Fans kunnen 24 uur lang gratis bij de DC FanDome ’naar binnen’ om te kijken wat producent Warner Bros. allemaal gaat uitbrengen. In de virtuele ruimte zijn zes verschillende ’podia’ te vinden waar content wordt gepresenteerd. De FanDome is in tenminste tien verschillende talen beschikbaar en bevat ook unieke content voor een aantal landen.