Aanklager Kevin Spacey is telefoon met bewijs kwijt

De jongen die beweert dat Kevin Spacey hem in juli 2016 in een bar in Nantucket onzedelijk heeft betast, is de telefoon kwijt die hij moest inleveren bij de advocaten van Spacey, waarmee volgens hen de onschuld van de acteur aangetoond kan worden. Dit heeft de advocaat van het vermeende slachtoffer laten weten, meldt USA Today.