Hier put Marc van der Linden kracht uit

„Ik ben geboren in de herfst en vandaag was zo’n dag dat de herfst zich op haar krachtigst liet zien”, mijmert Van der Linden. „Het blad is dood maar straalt zoveel kracht uit. Ik put daar kracht uit. De natuur ook die van onszelf (wij zijn ook natuur), om verder te stralen.” Behalve de melancholieke foto deelt Van der Linden ook een stemmig liedje met zijn volgers: Les feuilles mortes (’De dode blaadjes’) van zanger Yves Montand.

Van der Linden werd vorige week maandag opgenomen vanwege een herseninfarct. Eerder deze week werd hij weer ontslagen uit het ziekenhuis. Hij moet nog enige tijd revalideren.