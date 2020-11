Sean Connery: VOOR EEUWIG 007

Sean Connery wordt volgens de algemene opinie gezien als de enige echte 007. Hij overleed zaterdag op 90-jarige leeftijd. Ⓒ Getty Images

Hij was, volgens velen, de enige echte James Bond. SEAN CONNERY overleed dit weekend op 90-jarige leeftijd en de wereld huilde mee. Bot, robuust, grappig en geniaal tegelijk, je moet het maar in je hebben. Geliefd was hij sowieso. Dat bleek wel uit de ontelbare herinneringen die zijn Hollywood-collega’s de afgelopen dagen aan hem ophaalden. Hij leefde een leven vol ups en downs... een leven dat heel anders had kunnen lopen dan het nu deed.