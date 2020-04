Youp van ’t Hek: ’Ik heb heel veel mazzel gehad’

Exact twee weken geleden werd bekend dat cabaretier Youp van ’t Hek in het ziekenhuis was opgenomen. Hoewel hij tot dat moment nogal luchtig over het coronavirus sprak, is hij daar volledig op terug gekomen. Gelukkig voor Youp mocht hij snel weer naar huis, maar dat neemt niet weg dat hij de ziekte als heel heftig heeft ervaren. „Ik ben hartpatiënt dus dat is link, maar gelukkig had ik een milde variant – die ik overigens meer dan genoeg vond”, laat hij weten in de VARAgids.

In eerste instantie had Van ’t Hek niet door dat hij besmet was. Hij was wel verkouden, maar zocht daar verder niets achter. „Ik hoestte de voorruit uit mijn auto. ’Toch geen corona?’, grapte iedereen. Keer op keer op keer. Ik kon het niet meer horen. Maar het werd niet beter. Sterker nog: de orkaankracht nam toe. Plus de pijn op mijn borst.” Naar de dokter ging hij echter niet. „Tot vrijdag de dertiende. Toen viel ik letterlijk om en werd ik met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar mocht ik als BN’er de corona-isolatieafdeling openen.”

Hij laat weten dat het hoesten alleen maar erger werd, maar hij in eerste instantie niet positief testte op het virus. „Ik blafte dusdanig dat de naast het ziekenhuis gelegen Johan Cruijff Arena regelmatig het dak dicht deed. Neemt u van mij aan: het was hel. Hoesthel! Al snel sloegen alle meters in het rood. Het was een loepzuivere corona.”

Volgens de artsen hebben zijn longen een lelijke opdonder gehad en dat het nog wel even zal duren voordat hij weer de oude zal zijn. „Alle dokters zeggen dat ik mazzel heb gehad. Heel veel mazzel zelfs. Ik geloof ze en zal me voortaan eerder melden”, vervolgt hij.

Inmiddels is Youp dus weer thuis om daar verder te herstellen, hij heeft daarbij de hulp van een fysiotherapeut. Toch zal het nog wel even duren tot hij weer helemaal de oude zal zijn . De cabaretier hoopt in september weer op de bühne te staan.