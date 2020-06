Dankzij bubbelsysteem mag K3 knuffelen

Het was best een beetje gek voor de meiden, want ze zouden net aan een nieuwe tournee beginnen toen de coronacrisis begon. „Dat is allemaal uitgesteld naar 2021. Daarnaast gaan ook de zomerevents niet door”, vertelt Marthe. Toch hebben ze wel iets leuks in het vooruitzicht, namelijk een nieuwe film. „Deze zomer starten de opnames voor K3 en de Dans van de Farao. Die komt, als het goed is, dit najaar uit”, vertelt Hanne.

Dat kan gelukkig prima, want in België wordt gewerkt met een zogenoemd bubbelsysteem, waarbij je tien mensen in je bubbel mag hebben. „Zo kunnen we voor de film wel mensen een knuffel geven. Maar de crew draagt mondmaskers en het scenario is deels aangepast. We gaan de uitdaging met een grote glimlach aan”, zegt Klaasje.

Verveling

Ook al zijn de concerten afgelast, de dames vervelen zich geen seconde. Hanne is vooral veel aan het tuinieren en Klaasje heeft het buitensporten ontdekt en doet vrijwilligerswerk bij de voedselbank. „En ik slaap veel uit”, zegt Marthe lachend.

Vrijdag komt de videoclip van het nummer Bikini Vol Zand uit. Fans werd gevraagd een foto van hun favoriete vakantieherinnering op te sturen. „Op die manier konden we toch anderen bij het nieuwe nummer betrekken.”