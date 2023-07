Monique Smit in verwachting van een meisje

„Heel erg getwijfeld om het te delen of niet, want ergens vind ik alle bakerpraatjes toch ook wel weer heel erg grappig. Helemaal als mensen het ’100% zéker’ denken te weten en ik weet dat ze het mis hebben”, schrijft de 34-jarige Smit.

De zangeres en haar partner Martijn hebben al twee zoontjes: de 7-jarige Noah en de 3-jarige Luca. Smit, de zus van zanger Jan Smit, maakte in april bekend dat ze in verwachting is van een derde kind.