Documentaire in de maak over sterrenkerk Hillsong

Hillsong, een kerk van de Pinkstergemeente, is een aantal keer in opspraak geraakt. Zo bleek de vader van oprichter Brian Houston als voorganger van zijn kerk minderjarigen te hebben misbruikt, wat Houston toen hij daar achterkwam niet aangaf bij de politie. Ook riep de van oorsprong Australische kerk zijn leden in dat land op tegen een wet te stemmen die het homohuwelijk mogelijk zou maken.

Ondanks dat conservatieve standpunt wist Hillsong in de VS veel sterren aan zich te binden. Justin Bieber was een trouwe kerkganger en bouwde een goede band op met voorgang Carl Lentz, die afgelopen najaar in opspraak kwam vanwege een buitenechtelijke relatie. Ook onder meer Selena Gomez, Kendall Jenner en Vanessa Hudgens werden een paar jaar geleden geregeld bij de kerk gespot. Bieber en Gomez hebben het afgelopen jaar laten weten dat ze hebben gebroken met Hillsong.

Volgens de makers vertellen in docu Breaking Hillsong huidige en oud-werknemers over ’uitbuiting, homofobie en racisme’ binnen de kerk. De serie gaat ook in op het bredere fenomeen van corruptie binnen dit soort ’megakerken’.