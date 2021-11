Premium Het beste van De Telegraaf

Recensie 'The many saints of Newark' Blik op Tony Soprano's jonge jaren

drama, misdaad — Regie: Alan Taylor — Met: Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Michael Gandolfini

Oom Dicky (Alessandro Nivola) is een voorbeeld voor de jonge Tony Soprano. Ⓒ Foto PR

Lang hoopten de fans dat de serieklassieker The Sopranos (1999-2007) nog een vervolgseizoen zou krijgen. Of misschien wel een afsluitende bioscoopfilm. Met de tragische dood van hoofdrolspeler James ’Tony Soprano’ Gandolfini in 2013 vervloog die hoop definitief. Maar nu komt David Chase – de bedenker van de serie – toch met een verrassing. Hij schreef The many saints of Newark, een zogenaamde prequelfilm van de veelgeprezen maffiareeks.