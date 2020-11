Nora Gharib: ’Uit de kleren iets te heftig’

Ⓒ jonnydepony

In België gaat ineens het licht uit. Een kerncentrale blijkt gesaboteerd en de dochter van de premier is ontvoerd. Dan komt de boodschap: gaat het licht weer aan, dan zal zij sterven... In de Vlaamse serie Black-out gaat Lila Bennani, gespeeld door Nora Gharib (K3 zoekt K3, Patser), op onderzoek uit.