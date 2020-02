Monique Klemann speelde verstoppertje met Prince

„Het was me meteen duidelijk dat hij veel behoefte had aan kleine huiselijke gezelligheid”, herinnert Monique zich. „We zagen elkaar die zes weken bijna dagelijks en childen veel in zijn suite. Hij was gek op spelletjes, vooral verstoppertje. Ik weet nog hoe ik hem een keer moest verstoppen in een kast om vervolgens Suus naar mijn kamer te laten komen en haar enorm te laten schrikken door die kastdeur te openen. Maar ik had daar naar zijn zin te lang over gedaan, waardoor hij vijf minuten opgesloten zat in die kast. Daar kon hij dan ineens weer heel kribbig over doen.”

Toen Prince in 2016 overleed schrok Monique daar enorm van. „Ook omdat het zo’n verdrietig einde was. Ik had geen idee dat hij zo veel medicijnen gebruikte. Vond ik eigenlijk ook niet bij hem passen. Hij was heel Amerikaans: tegen drank, roken en heel erg in de Heer.”