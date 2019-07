Leonardo DiCaprio: blijf vechten voor klimaat

„Er moet een soort revolutie komen, want de privésector en de regeringen negeren de stem van het volk”, zegt DiCaprio. „Het is een feit dat de volgende generatie de gevolgen hiervan moeten dragen en daar zijn ze zich van bewust.”

Volgens DiCaprio kan hij invloed uitoefenen door iets op sociale media te plaatsen, maar de stakende scholieren noemt hij een stuk belangrijker. „Ik gebruik mijn sociale media als een platform, maar het heeft pas een draagvlak als er ook effectief mensen op straat komen.”

Zelf zet de steracteur zich via zijn Leonardo DiCaprio Foundation in voor het behoud van het Amazonegebied. „Met mijn organisatie proberen we inheemse volkeren te steunen. Zij beschermen het Amazonewoud, dus we moeten hen daarbij helpen om te voorkomen dat het voorgoed verdwijnt.”