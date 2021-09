Belgische actrice toont borsten op rode loper: ’Mensen zien ze toch in film’

„De meest gewaagde look van de editie van 2021”, zo schrijft Vanity Fair. De Belgische actrice Salomé Dewaels maakte indruk op het filmfestival van Venetië. Dat deed ze met een vertolking in Illusions perdues, maar ook met een opmerkelijke kledingkeuze op de rode loper. Met name de Italiaanse nieuwssites zijn onder de indruk van de ’nude look’. Missie geslaagd voor de actrice, die zo meteen van zich laat horen op haar eerste grote filmfestival. „Ik moest er hartelijk om lachen dat mijn jurk zo veel sensatie veroorzaakte”, legt ze uit. „Ik had twee jurken van Dior ter beschikking gekregen voor de première. Maar de ene gaf me jeuk, dus koos ik de jurk waarin ik me het mooist en comfortabelst voelde.”

(Tekst loopt door onder foto)

Ⓒ Instagram en Getty Images

Maar haar echte glansprestatie is haar sterke vertolking in Illusions perdues, een indrukwekkende kostuumfilm van de Franse regisseur Xavier Giannoli, op basis van de gelijknamige roman van Honoré de Balzac. De 25-jarige actrice kon zich geen betere entrée wensen. „Ik was echt onder de indruk van Venetië, wat een eer om daar te mogen zijn en mezelf op het grote scherm te zien.”

’Opgemerkt op castings’

Ook in de film geeft Dewaels zich herhaaldelijk bloot, maar daar had ze geen moeite mee. „Ik heb daar geen schaamte voor. Dit was ook niet mijn eerste seksscène. Benjamin Voisin (van ’Ete 85’ van François Ozon, red.) is een heel professioneel acteur en Xavier deed er alles aan om goeie omstandigheden te creëren. Hoe dan ook was het een droom om zo’n grote kostuumfilm op te nemen.”

Na kleinere rollen in Les premiers, les derniers van Bouli Lanners en Filles de joie van Frédéric Fonteyne zal Illusions perdues de carrière van Dewaels een flinke boost geven. „Ik merk nu al dat ik veel meer opgemerkt word op castings. En dan moet de film nog uitkomen.” Zo zal Dewaels de komende jaren wellicht een bloeiende carrière kennen in Frankrijk, net als haar oudere medespeelster in de film, Cécile de France. „Ik woon in Brussel, waar ik geboren en getogen ben, maar ik werk nu al veel in Frankrijk.”

Zo is ze ondertussen alweer in Parijs, waar ze een vertoning bijwoont van L’absente, een Franse tv-serie waarin ze een hoofdrol speelt en die vanaf volgende week te zien zal zijn op La Une in België en France 2 in Frankrijk. „Giannoli vroeg me tijdens de casting of ik er wel zeker van was dat ik actrice wil worden, of dat wel echt, écht mijn droom is. Na deze film weet ik het zekerder dan ooit.”