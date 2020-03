GoT-auteur schrijft in isolatie aan volgende boek

„Eerlijk gezegd breng ik meer tijd door in Westeros dan in de echte wereld, en ik schrijf elke dag. Het is behoorlijk grimmig in de zeven koninkrijken, maar misschien niet zo grimmig als ze hier kunnen worden.” Westeros is het meest westelijke en belangrijkste continent in de boekenserie.

Fans wachten al bijna negen jaar op het zesde boek in de serie, The Winds of Winter. Het vijfde boek, A Dance with Dragons, verscheen in juli 2011. Martin denkt dat de zevende roman de laatste zal zijn.

Kwetsbaar

Ook verzekerde Martin zijn fans dat hij zich ’goed’ voelt tijdens de pandemie, en schrijft: „Voor degenen onder u die zich mogelijk zorgen om mij persoonlijk maken: ja, ik ben me ervan bewust dat ik deel uitmaak van de meest kwetsbare bevolking, gezien mijn leeftijd en lichamelijke conditie. Maar op dit moment voel ik me prima en ik neem alle verstandige voorzorgsmaatregelen.”

De schrijver, die normaal in New Mexico woont, kondigde in dezelfde blogpost aan dat het kunstcollectief waarvan hij deel uitmaakt in Santa Fe, genaamd Meow Wolf, voorlopig is gesloten. Hij sloot ook de deuren van de Jean Cocteau Cinema, een kleine bioscoop die hij bezit. „Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe de wereld er over een maand uitziet. We houden het theater in ieder geval gesloten totdat de autoriteiten ons vertellen dat het weer veilig is.”