Ⓒ Instagram

Vijf maanden na de dood van mode-icoon KARL LAGERFELD (85), is er helemaal niets meer vernomen van zijn grootste lieveling, de rijkste poes ter wereld: CHOUPETTE! Bij leven ging er geen week voorbij of Karl deelde wel een foto van het beestje, maar na zijn overlijden zit er geen enkel leven meer in haar Instagram-pagina Choupette’s Diary, met liefst 300.000 volgers.