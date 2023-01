Drummer Bachman-Turner Overdrive overleden: ’Misschien heeft Jeff Beck hem nodig’

„Weer een droevig verlies”, schrijft Bachman. „Misschien heeft Jeff Beck een drummer nodig”, zegt hij doelend op de Britse gitarist die eerder deze week ook is overleden.

Bachman Turner-Overdrive (BTO) werd in de jaren zeventig opgericht door de broers en bassist Fred Turner. De groep ging in 1979 uit elkaar om vervolgens in wisselende samenstellingen en verschillende periodes weer door te gaan. Robbie Bachmans laatste tijd bij de band was van 1988 tot en met 2005. BTO stopte in 2018.

De drummer maakte de meest succesvolle periode, in de jaren zeventig, van BTO mee. Samen met de groep scoorde hij hits als You Ain’t Seen Nothing Yet, Roll On Down the Highway en Takin’ Care of Business.