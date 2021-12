Nog geen unaniem oordeel jury in proces Ghislaine Maxwell

Zij beslissen of Maxwell schuldig is aan zes misdrijven, die allemaal verband houden met seksueel misbruik tussen 1994 en 2004 door Epstein gepleegd op vier slachtoffers. Die waren destijds minderjarig en een aantal slachtoffers heeft tijdens het drie weken durende proces getuigd. Maxwell wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan het ronselen van de meisjes voor Epstein.

De verdediging trok tijdens het proces de verklaring van de vier vrouwen in twijfel en schakelde een geheugenexpert in. De advocaten stellen dat hun cliënt door de aanklager als zondebok wordt gezien, omdat Epstein zelf niet meer kan worden vervolgd. Hij pleegde in 2019 in de gevangenis zelfmoord in afwachting van een zedenzaak tegen hem.