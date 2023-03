Tory Lanez in beroep in zaak beschieting Megan Thee Stallion

De tatoeage zou volgens de advocaat van Tory zijn gebruikt om „bij de jury te benadrukken dat Lanez van wapens houdt”. Ook zou de verdediging zijn geschaad door een interview van aanklagers met Kelsey Harris, de beste vriendin van Megan en de ex van Lanez, die aanwezig was bij het schietincident. Harris trok later echter een groot deel van haar verklaring in.

Het betreffende incident vond plaats in 2020 toen Lanez en Megan Thee Stallion wegreden van een feestje en ruzie kregen. Er ontstond een woordenwisseling tussen Megan en vriendin Harris, waarna Megan uit de auto stapte. Eenmaal buiten zou Lanez op de voeten van Megan hebben geschoten. Advocaten van Lanez probeerden de jury te overtuigen dat niet hij, maar Harris op Megan zou hebben geschoten.