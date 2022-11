Premium Het beste van De Telegraaf

’Meghan wil toch strijden om titels voor Archie en Lilibet’

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Meghan heeft na overleg met Harry besloten dat ze toch voor titels voor hun kinderen wil gaan. Ⓒ Getty Images

Meghan deed in het verleden graag of ze niks gaf om koninklijke titels, maar blijkbaar is ze op haar schreden teruggekeerd. Een koninklijk expert zegt in Mirror dat de voormalig actrice zich heeft bedacht. De echtgenote van prins Harry zou er nu voor willen vechten dat Archie en Lilibet zich Zijne en Hare Majesteit kunnen noemen.