Allerlaatste keer KISS voor Nederlands publiek

Hun End of the Road World Tour begon op 31 januari en eindigt op 3 december in Nieuw-Zeeland. KISS belooft fans de meest extravagante en bombastische KISS-show ooit. Met ’de luidste met de meeste hits en de meeste explosies’, zoals Gene Simmons eerder aankondigde.

De I Was Made for Lovin’ You-zangers zijn al 45 jaar aan het rocken. De band werd in 1973 opgericht door Gene Simmons en Paul Stanley. Zij zijn de enige twee bandleden die er van het begin tot einde bij zijn gebleven. Gitarist Thommy Thayer en drummer Eric Singer maken de band in zijn huidige vorm compleet.

Succes

KISS is een van de meest succesvolle bands aller tijden. De band verkocht meer dan 100 miljoen albums. De mannen zijn met hun uitbundige optredens en extravagante uiterlijk uitgegroeid tot iconen.

Naast muzikaal succes heeft KISS ook commercieel succes geboekt met de verkoop van merchandise. Vooral in de jaren 70 en 80 verdiende de band daar bergen met geld mee. Zo zijn er onder meer lunchboxen, kleren, prullenbakken, stripboeken en zelfs condooms met KISS erop te verkrijgen. Om dit succes te vieren heeft KISS een heus koffietafelboek over hun merchandise uitgebracht.