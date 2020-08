’Ed Sheeran wordt voor het eerst vader’

Naar verluidt zijn de zanger en Cherry door het dolle van geluk, schrijft The Sun.

Ed kondigde vorig jaar met kerst aan een pauze te nemen, om later terug te keren met nieuwe muziek. Vrienden onthullen aan de Britse tabloid dat hij de tijd heeft gebruikt om een gezin te stichten. Volgens een insider is het stel nauwelijks hun huis uit geweest tijdens de lockdown, waardoor ze het heugelijke nieuws verborgen konden houden.

Ed en Cherry hebben elkaar op school leren kennen, maar de vonk sloeg pas in 2014 echt over. Het stel trouwde in 2018.