Cristiano Ronaldo is niet getrouwd

Cristiano Ronaldo is nog steeds gelukkig ongehuwd. TMZ Sports sprak met het management van de voetballer en laat er geen twijfel over bestaan: „Hij is niet getrouwd”. Sinds enkele dagen gonsde het van de geruchten dat de twee elkaar in juli dit jaar in het geheim hun jawoord zouden hebben gegeven.

Vorig jaar werd er ook al gespeculeerd over een aanstaand huwelijk toen Rodriguez gespot werd met een enorme ring om haar vinger. Georgina liet echter al snel weten dat het geen verlovingsring was.

Ronaldo en Rodriguez hebben samen een dochter, De voetballer werd in juni 2010 voor het eerst vader. Wie de moeder is heeft hij nooit verteld, hij zou voor zijn 12 miljoen euro de voogdij en de identiteit van de moeder afkocht hebben. In juni 2017 werd Ronaldo vader van een tweeling via een draagmoeder.