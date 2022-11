’Medewerkers Charles hielden gerichte lastercampagne tegen Diana’

Premium Royals

Kan Charlene van Monaco de druk nú wel aan?

In Monaco wacht men in spanning af. Zal prinses Charlene komend weekend acte de présence geven op de nationale feestdag? Alle ogen zijn dan gericht op de royals en met name op de veelbesproken vrouw van prins Albert. Haar ziekte heeft ze inmiddels overwonnen en ook de storm die over haar huwelijk tr...