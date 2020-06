’Honey Boy’: Filmtherapie voor Shia LaBeouf

De film is gebaseerd op de gecompliceerde relatie met zijn eigen vader. Een afrekening is het echter niet. Op een spektakelset maken we kennis met LaBeoufs alter ego Otis (Lucas Hedges), die het in zijn trailer op een zuipen zet en worstelt met zijn stuntharnas.

Zijn frustratie van dat moment katapulteert hem naar zijn eigen verleden als kindacteur (gespeeld door Noah Jupe). Met zijn vader woont hij dan in goedkoop appartement.Pa (Shia LaBeouf zelf) is een voormalige rodeo-clown met een nauwelijks bezworen drugsprobleem. Hij begeleidt zijn 12-jarige zoon en wordt ook door hem betaald. Daarbij betoont hij zich bepaald geen modelvader en is hij met zijn onberekenbare, veeleisende gedrag de bron van veel latere ellende.

Debuterend speelfilmregisseur Alma Har’el slaagt er echter in om niet alleen de hunkering van Otis naar liefde en aandacht voelbaar te maken, maar tevens de desillusies en het onvermogen van diens vader: een man die er ook maar het beste van probeert te maken, hoe onbeholpen ook. Dat inzicht heeft iets therapeutisch.

✭✭✭✭ (4 uit 5)