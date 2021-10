Premium Het beste van De Telegraaf

Pijl en boog-act deed hem bijna de das om, maar: Rasti Rostelli maakt comeback met een wereldprimeur

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Na zes jaar vindt Rasti Rostelli het tijd voor een doorstart van zijn carrière. ,,Ik ga weer het land in.’’ Ⓒ ANP/HH

Opeens was hij verdwenen. Roland van den Berg (65), beter bekend als Rasti Rostelli, schoot in 2015 met een pijl en boog een bezoeker van zijn show in de kin. Het leek het einde van zijn carrière. Maar nu is hij weer terug met een wereldprimeur. ,,Ik ga on stage duelleren met een andere hypnotiseur.’’