Vandaag Inside laat Lubach en Op1 achter zich

Dat Vandaag Inside woensdag een negende plek inneemt in de lijst met best bekeken programma’s heeft ongetwijfeld alles te maken met alle ophef die is ontstaan na uitspraken van Derksen, de avond ervoor. De voetbalanalist gaf dinsdag in de uitzending toe ooit een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars. Een dag later nuanceerde Derksen zijn woorden door te stellen dat hij een kaarsenstandaard tussen de benen van de vrouw had gezet.

„Ik was onbeschaafd, ik was 24, ik schaamde mij er dood voor. Het waren de zeventiger jaren. Ik wilde duidelijk maken hoe mensen van mijn generatie ondeugend zijn geworden en een losbandige periode hebben meegemaakt. Ik stak mijn hand in eigen boezem”, aldus Derksen, die eraan toevoegt ’juist het idee te hebben dat hij zich kwetsbaar had opgesteld’.

Foute grappen

De oud-voetballer wilde naar eigen zeggen duidelijk maken „dat Nederland bol staat van de hypocriete mensen die zich misdragen en tegelijkertijd mensen aan de schandpaal nagelen”. De Snor weigert excuses te maken. „Aan wie dan? Dat zou net zoiets zijn als de burgemeester die nu sorry zegt, omdat Piet Hein zich misdragen zou hebben.”

René van der Gijp opperde woensdag in Vandaag Inside het idee om het programma van tevoren op te nemen. Op die manier kunnen „foute grappen waar gedoe over komt” voortaan uit de uitzending worden geknipt. „Ik slik vijftien grappen per week in. En dat zijn echt hele leuke grappen. Ik vertel ze thuis en die kleine van mij lacht zich de pleuris.”

Gijp zei ook goed te snappen dat Talpa-baas John de Mol genoeg heeft van Vandaag Inside: „Misschien past ons programma niet meer in de huidige tijdgeest.”

Bekijk ook: Vaste tafelgast VI Roos Schlikker stapt op na verhaal Derksen