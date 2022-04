Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe vergaat het Placebo met één paar handjes minder? De emotionele achtbaan van Selah Sue

Door Bart Wijlaars

Sanne Putseys, alias Selah Sue. Ⓒ ANP/HH

De Belgische Selah Sue schudt de luisteraar flink door elkaar met haar nieuwe album Persona. Ook nieuw is Never let me go, de achtste plaat van Placebo, het Britse trio dat inmiddels is teruggebracht tot tweetal. Is dat genoeg?